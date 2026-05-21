Streifenwagen beschädigt

Betrunkener wehrt sich gegen Blutprobe und wird aggressiv

Nach einem Alkoholtest mit knapp 1,3 Promille wird ein Autofahrer zu einer Blutprobe verpflichtet. Als er sich daraufhin wehrt und aggressiv wird, reagieren die Polizisten.

Die Polizei legte dem aggressiven Mann Handschellen an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei legte dem aggressiven Mann Handschellen an. (Symbolbild)

Schorndorf (dpa/lsw) -   Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gegen eine Blutprobe gewehrt und dabei mehrfach Polizisten beleidigt und deren Streifenwagen beschädigt. Ein erster Alkoholtest im Rahmen einer Verkehrskontrolle hatte bei dem 35-Jährigen einen Wert von knapp 1,3 Promille ergeben, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei der Mann zu einer Blutprobe in einem Krankenhaus verpflichtet worden.

Als die Beamten ihn dort hinbringen wollten, habe sich der 35-Jährige massiv zur Wehr gesetzt. Daraufhin seien ihm Handschellen angelegt worden, so die Polizei. Nach der Blutentnahme wurde der Mann aufgrund seines Pegels und seines aggressiven Verhaltens in eine Gewahrsamszelle gesteckt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

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