Bewohner retten sich selbst: Wohnhaus nach Brand unbewohnbar
Mitten in der Nacht bricht in einem Wohngebäude ein Feuer aus - die Bewohner retten sich noch rechtzeitig - sie können vorerst aber nicht zurück.
Neckarsulm (dpa/lsw) - Ein Wohnhaus in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Feuer brach am frühen Morgen im Stadtteil Obereisesheim aus, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen.
Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 300.000 Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. An dem Löscheinsatz waren den Angaben zufolge 64 Feuerwehrleute mit 17 Fahrzeugen beteiligt.