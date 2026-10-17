Polizei ermittelt

Biker überholen Auto von beiden Seiten - ein Verletzter

Weil zwei Motorräder ein Auto gleichzeitig von links und von recht überholen, kommt es in Frankfurt zu einem Unfall. Ein Mann stürzt, ein zweiter Motorradfahrer macht sich zunächst aus dem Staub.

Der 29-jährige Motorradfahrer, der gestürzt war, kam laut Polizei ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der 29-jährige Motorradfahrer, der gestürzt war, kam laut Polizei ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der B43 in Frankfurt ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 29-Jährige stürzte am Freitagabend nach dem Zusammenstoß mit dem Auto einer 45-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte er mit einem anderen Biker ein waghalsiges Überholmanöver unternommen.

Motorradfahrer stürzt

Nach bisherigen Erkenntnissen waren insgesamt drei Motorradfahrer gemeinsam auf der B43 unterwegs und drängten die Autofahrerin mit Lichthupe dazu, von der linken Spur auf die rechte Spur zu wechseln. 

Als die Frau zum Spurwechsel ansetzte, versuchte der 24-Jährige nach Polizeiangaben, rechts über den Seitenstreifen an ihr vorbeizufahren. Gleichzeitig habe der 29-jährige Biker den Wagen von links überholt. Die Autofahrerin, durch den Rechtsüberholer irritiert, zog wieder nach links zurück - dadurch kam dann der Motorradfahrer auf dieser Spur zu Fall.

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Der Rechtsüberholer sei zunächst vom Unfallort geflüchtet. Als er später zur Unfallstelle zurückgekehrt, um die Bergung des beschädigten Motorrads zu veranlassen, konnte die Polizei den 24-Jährigen identifizieren.

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