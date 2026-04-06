Wetter

Bis zu 23 Grad: Hessen startet sonnig in die Woche

Sonniges Wetter und steigende Temperaturen: In Hessen sind bis zu 23 Grad möglich. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage vorhersagt.

Die Menschen in Hessen können sich auf sonniges Wetter einstellen. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die Menschen in Hessen können sich auf sonniges Wetter einstellen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Sonnenbrille raus: Mit viel Sonne klettern die Temperaturen in Hessen in den nächsten Tagen auf frühsommerliche Werte. Am Ostermontag steigen die Temperaturen auf maximal 13 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Dabei bleibt es heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. 

In der Nacht zum Dienstag werde es klar und niederschlagsfrei, jedoch auch wieder kälter. Die Tiefstwerte liegen demnach bei 4 bis -1 Grad, in Tallagen des Berglandes könnten die Temperaturen auch darunter liegen. Verbreitet komme es zu Frost in Bodennähe.

Am Dienstag und Mittwoch ist den Meteorologen zufolge erneut mit sonnigem Wetter zu rechnen. Dabei steigen die Höchstwerte noch einmal auf bis zu 16 bis 20 Grad am Dienstag und 18 bis 23 Grad am Mittwoch.

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