Bis zu 29 Grad in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad halten die kommenden Tage für die Menschen in Hessen bereit. Auch heute klettern die Thermometer schon auf maximal 22 bis 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden kann es ein paar mehr Wolken geben als im Süden, wo der Tag sonnig wird.

Ähnlich sind die Aussichten für den Sonntag: Es soll trocken und meist heiter werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 Grad in Nordhessen und maximal 29 Grad im Süden.

Auch in die neue Woche startet Hessen besonders sommerlich. Der Montag bringt bis zu 25 bis 29 Grad, der Dienstag höchstens 26 bis 29 Grad. An beiden Tagen bleibt es voraussichtlich trocken und heiter bis wolkig.