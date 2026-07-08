Bis zu 35 Grad: Hessen erwartet sonnige Tage
Sonnige Aussichten für Hessen: Die Temperaturen klettern in den kommenden Tagen auf bis zu 35 Grad. Was Meteorologen zum Wettertrend sagen.
Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen wird es in Hessen sonnig und die Temperaturen steigen bis 35 Grad. Heute kann es noch teils wolkig sein und ein paar Tropfen geben, nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts steigen die Temperaturen auf 21 bis 29 Grad.
Ab Donnerstag wird es sonnig bei Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad in der Nordhälfte und bis 31 Grad südlich des Mains. Auch am Freitag und Samstag setzt sich die Sonne bei Höchsttemperaturen bis 33 beziehungsweise 35 Grad durch, in den Nächten kühlt es auf 20 bis 11 Grad ab.