Bischof übermittelt Segenswünsche zum jüdischen Neujahrsfest

Fulda (dpa/lhe) - Der Fuldaer Bischof Michael Gerber hat zu Beginn des jüdischen Neujahrsfestes Rosch ha-Schana den Jüdischen Kultusgemeinden in Fulda, Hanau, Kassel und Marburg sowie der Jüdischen Liberalen Gemeinde in Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) seine Segenswünsche übermittelt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Israel, Gaza und dem Libanon betonte er seinen dringlichen Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten und den anderen Kriegs- und Krisengebieten der Welt.