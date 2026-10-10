Blutüberströmter Mann stoppt Auto nach Messerattacke
Eine Autofahrerin wird nachts von einem verletzten Mann gestoppt. Beunruhigt fährt sie weiter und ruft Hilfe.
Dischingen (dpa/lsw) - Ein blutüberströmter Mann hat in Dischingen (Landkreis Heidenheim) mitten in der Nacht ein Auto angehalten und um Hilfe gebeten. Der 34-Jährige war zuvor bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Samstag stoppte er den Wagen einer Autofahrerin und gab ihr zu verstehen, dass er verletzt sei. Weil ihr die Situation nicht geheuer war, fuhr sie weiter und verständigte den Angaben zufolge den Rettungsdienst und die Polizei.
Der 34-Jährige soll sich zuvor mit Bekannten getroffen und Alkohol getrunken haben. Im weiteren Verlauf soll ein Streit ausgebrochen sein, bei dem ein Messer zum Einsatz kam, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam mit oberflächlichen Verletzungen an Rücken und Bauch in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu drei flüchtigen Tatverdächtigen.