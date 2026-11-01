Böller und vereinzelt Eierwürfe zu Halloween
Einige Böller, vereinzelte Eierwürfe: In Hessen blieb Halloween abseits von Frankfurt weitgehend friedlich. Was die Polizei dennoch beschäftigte.
Darmstadt/Fulda/Gießen (dpa/lhe) - Einige Böller und vereinzelte Eierwürfe - abseits der Ausschreitungen in Frankfurt ist die Halloween-Nacht in Hessen weitgehend friedlich verlaufen. Nach Angaben der Polizeipräsidien im Bundesland kam es nicht zu größeren Einsätzen wegen des Grusel-Spektakels.
Vereinzelt habe es Sachbeschädigungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Die Vorfälle seien aber in einem zu Halloween üblichen Rahmen geblieben. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Darmstadt sprach von insgesamt 70 Einsätzen, etwa wegen Ruhestörungen, verdächtiger Beobachtungen und ähnlichen Vorfällen. Auch ein Eierwurf wurde gemeldet, größere Vorkommnisse habe es aber nicht gegeben.