Körperverletzung

Böllerwurf in Hanau verletzt Elfjährige leicht

Das Kind muss nach einem Knalltrauma für weitere Untersuchungen in eine Klinik. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann soll den Böller geworfen haben. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Ein bislang unbekannter Mann soll den Böller geworfen haben. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Ein Mädchen ist durch einen Böllerwurf in Hanau leicht verletzt worden. Die Elfjährige habe ein Knalltrauma erlitten und sei für Untersuchungen in eine Klinik gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium in Offenbach mit. Ein bislang unbekannter Mann habe am Mittwochvormittag den Böller in Richtung des Kindes geworfen. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Böller explodiert am Bahnhof – Mann erleidet Knalltrauma
Am Bahnhof

Böller explodiert am Bahnhof – Mann erleidet Knalltrauma

Ein Böller explodiert direkt hinter einem Passanten an einem Stuttgarter Bahnhof.

30.12.2025

Unbekannte werfen Böller in Richtung eines Kindes
Zeugen gesucht

Unbekannte werfen Böller in Richtung eines Kindes

War es eine gezielte Tat? Zwei Unbekannte werfen einen Böller in die Richtung eines Kindes. Die Polizei bittet um Hinweise zu den jugendlichen Verdächtigen.

17.11.2025

Zwei Elfjährige beim Spielen von Böller verletzt
Zeugen gesucht

Zwei Elfjährige beim Spielen von Böller verletzt

Ein Treffen im Park endet für zwei elfjährige Jungen im Krankenhaus: Sie werden von einem Feuerwerkskörper verletzt.

09.03.2025

Rodgau

Badegast an See durch Böllerwurf verletzt

Wer den Feuerwerkskörper über den Zaun in den FKK-Bereich geworfen hatte, war zunächst unklar.

24.06.2024

Kriminalität

Polizist bei Böllerwurf rund um Volleyballspiel verletzt

07.12.2023