Böllerwurf in Hanau verletzt Elfjährige leicht
Das Kind muss nach einem Knalltrauma für weitere Untersuchungen in eine Klinik. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Hanau (dpa/lhe) - Ein Mädchen ist durch einen Böllerwurf in Hanau leicht verletzt worden. Die Elfjährige habe ein Knalltrauma erlitten und sei für Untersuchungen in eine Klinik gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium in Offenbach mit. Ein bislang unbekannter Mann habe am Mittwochvormittag den Böller in Richtung des Kindes geworfen. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.