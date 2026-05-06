Feste

Bowlen, Ohrringe, Fassadenschmuck - Erdbeerfeste in Hessen

Alles rund um die roten Köstlichkeiten: In der Erdbeersaison steigen in Hessen wieder einige besondere Feste. Was wird hier Erdbeerfans geboten?

In der Saison sollen Feste zur Feier der kleinen roten Köstlichkeiten Besucherinnen und Besucher anlocken. Foto: Boris Roessler/dpa
In der Saison sollen Feste zur Feier der kleinen roten Köstlichkeiten Besucherinnen und Besucher anlocken.

Eltville-Erbach (dpa/lhe) - Erdbeeren in Schälchen, auf dem Kuchen und in der Bowle, Erdbeer-Ohrringe zum Verkauf und eine künstliche Riesenerdbeere an einer Hausfassade: «Freut Euch auf ein buntes Fest rund um die süßeste Frucht des Sommers», teilt der Heimatverein Erbach mit. Vom 12. bis 15. Juni steigt wieder dieses Erdbeerspektakel im Eltviller Ortsteil Erbach im Rheingau. 

Es dürfte mit seinem bunten Veranstaltungsprogramm mit Livemusik, Fahrgeschäften und Verkaufsbuden eines der größten Erdbeerevents in Hessen sein. Aber auch andernorts im Bundesland sollen in der Saison Feste zur Feier der kleinen roten Köstlichkeiten Besucherinnen und Besucher anlocken, beispielsweise am 14. Juni auf dem Hofgut Dagobertshausen bei Marburg. 

Erdbeeren gelten als ein beliebtes Dessert. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Erdbeeren gelten als ein beliebtes Dessert. (Archivbild)

Das Erdbeerfest in Erbach blickt auf eine lange Tradition zurück. Nach Angaben von örtlichen Vereinen ist es erstmals 1935 gefeiert worden - auch mit der Wahl einer Erdbeerkönigin. Warum gerade hier? In einer örtlichen Chronik heißt es: «Der Rheingauer Obstmarkt hatte seinen Sitz in Erbach. Hier wurde das Rheingauer Obst angeliefert und in der Markthalle versteigert.» Bereits 1896 hatte demnach ein Gärtner die ersten Erdbeeren in Erbach angepflanzt.

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