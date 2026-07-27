Brand am Feldrand - war es ein überhitzter Auspuff?

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Feuer hat auf einem Feldweg fünf Autos und eine Ackerfläche in Sindelfingen bei Stuttgart beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der heiße Auspuff eines der Autos den trockenen Untergrund in Brand setzte. Wie die Ermittler weiter mitteilen, fingen am Sonntag erst zwei Autos Feuer, später wurden drei weitere durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.