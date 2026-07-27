Autos in Flammen

Brand am Feldrand - war es ein überhitzter Auspuff?

Plötzlich brennt der Feldrand - mehrere Autos werden beschädigt. Die Ermittler haben eine Vermutung.

Die Feuerwehr rückte zu brennenden Autos aus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr rückte zu brennenden Autos aus. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Feuer hat auf einem Feldweg fünf Autos und eine Ackerfläche in Sindelfingen bei Stuttgart beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der heiße Auspuff eines der Autos den trockenen Untergrund in Brand setzte. Wie die Ermittler weiter mitteilen, fingen am Sonntag erst zwei Autos Feuer, später wurden drei weitere durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Zudem hätten rund 600 Quadratmeter Ackerfläche gebrannt. Feuerwehrleute konnten demnach den Brand schnell löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand.

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