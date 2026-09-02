Brand auf Firmengelände – Schaden von 800.000 Euro
Nach dem Brand auf einem Firmengelände im Wetteraukreis ermittelt die Polizei: Sieben Fahrzeuge wurden beschädigt, der Schaden ist immens.
Rosbach (dpa/lhe) - Auf einem Firmengelände in Rosbach im Wetteraukreis hat es in der Nacht gebrannt. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von rund 800.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Firmengelände hätten fünf Lastwagen in Vollbrand gestanden. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei sieben Fahrzeuge beschädigt - auf Gebäude hätte die Flammen jedoch nicht übergegriffen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.