Brand im Archivraum des Stadtschulamts
Nach dem Brand im Archivraum des Stadtschulamts ist die Brandursache vorerst unklar. Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden 100.000 Euro.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Archivraum des Stadtschulamts am Schillerplatz hat es am Mittwochabend gebrannt. Der Sachschaden betrage schätzungsweise 100.000 Euro, Verletzte gebe es nicht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mit. Die Brandursache sei nach Angaben der Feuerwehr nicht eindeutig festzustellen gewesen. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.
Die Feuerwehr sei am Mittwochabend zunächst wegen eines ausgelösten Brandmeldealarms ausgerückt, sagte der Sprecher. Die Einsatzkräfte hätten den Brand im sechsten Obergeschoss des Stadtschulamts bestätigt. Der Rauch habe sich im gesamten Gebäude ausgebreitet, sodass die Feuerwehr umfangreiche Belüftungsmaßnahmen habe durchführen müssen.