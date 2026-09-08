Tübingen

Brand im Naturschutzgebiet: Mäharbeiten als mögliche Ursache

Mehrere Notrufe und dichter Rauch: Im Naturschutzgebiet in Tübingen geht ein Steilhang in Flammen auf. Wie kam es zu dem Feuer?

Die Einsatzkräfte konnten die Ausbreitung der Flammen auf einen angrenzenden Wald verhindern. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Einsatzkräfte konnten die Ausbreitung der Flammen auf einen angrenzenden Wald verhindern. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - Eine Fläche von 3.000 bis 4.000 Quadratmetern eines Steilhangs ist in einem Naturschutzgebiet in Tübingen in Flammen aufgegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten Mäharbeiten den Brand ausgelöst haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach gingen am Montag zahlreiche Notrufe wegen starken Rauchs ein. Das Feuer breitete sich wegen der Trockenheit rasch aus und griff auf Bäume über. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und ein Übergreifen auf den Wald hinter dem Hang verhindern, hieß es. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Ob die Mäharbeiten den Brand tatsächlich ausgelöst haben, müsse noch geprüft werden, so die Polizei.

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