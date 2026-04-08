Brand in Bad Hersfeld verursacht hohen Sachschaden
In Bad Hersfeld brennt ein Mehrfamilienhaus. Die Bewohner bleiben unverletzt, die Brandursache ist noch unklar.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Hersfeld hat einen hohen Schaden verursacht. Die Feuerwehr schätze die Höhe auf rund 250.000 Euro, teilte die Polizei mit. Demnach sei das Feuer am Dienstagabend auf einem Balkon einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen und habe sich auf den Dachstuhl ausgebreitet.
Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren den Angaben zufolge nicht Zuhause, als der Brand ausbrach, alle weiteren Bewohner des Hauses seien rechtzeitig evakuiert worden. Verletzt worden sei niemand.
Wieso das Feuer auf dem Balkon ausbrach, war zunächst unklar. Die rund 60 Kräfte der Feuerwehr hätten das Feuer gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.