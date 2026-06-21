Brand in Dönerfabrik – Inhaber und Sohn entkommen
Flammen in der Firma eines Dönerherstellers: Die Brandursache ist noch unklar.
Hockenheim (dpa/lsw) - In einer Dönerfabrik in Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis hat ein Brand einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Firmeninhaber und sein Sohn hätten sich selbstständig ins Freie gerettet, teilte ein Polizeisprecher mit.
Demnach standen beim Eintreffen der Feuerwehr am Samstag unter anderem ein Auto und Teile der Gebäudetechnik in Flammen. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.