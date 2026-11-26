Hanau (dpa/lhe) - Nach einem Kellerbrand in einem Wohnhaus besteht der Verdacht, ein Mann könne etwas damit zu tun haben. Zwei Menschen hatten kurz vor Ausbruch des Brandes am Abend einen Mann in der Nähe des Hauses gesehen, der sich verdächtig verhalten habe. Das teilte die Polizei mit. Außerdem sei ein Gegenstand in der Nähe des Kellerfensters gefunden worden, der mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnte.