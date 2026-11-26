Brand in Hanau - Mann könnte damit in Verbindung stehen
Im Keller eines Wohnhauses brennt es. Ein Mann, der kurz zuvor in der Nähe des Hauses gesehen wurde, könnte etwas mit dem Brand zu tun haben.
Hanau (dpa/lhe) - Nach einem Kellerbrand in einem Wohnhaus besteht der Verdacht, ein Mann könne etwas damit zu tun haben. Zwei Menschen hatten kurz vor Ausbruch des Brandes am Abend einen Mann in der Nähe des Hauses gesehen, der sich verdächtig verhalten habe. Das teilte die Polizei mit. Außerdem sei ein Gegenstand in der Nähe des Kellerfensters gefunden worden, der mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnte.
Die Bewohner wurden kurzzeitig evakuiert, verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.