Brand in Keller mit Sauna – drei Menschen in Klinik

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Kellerbrand in Mannheim sind drei Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht worden. Das Feuer sei in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Dort befinde sich im Keller eine Sauna. Die Brandursache und wo genau der Brand entstand, blieb vorerst unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand am Nachmittag löschen. Die Flammen erstreckten sich lediglich auf den Keller. Weitere Teile des Gebäudes blieben nach bisherigen Erkenntnissen verschont.