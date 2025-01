Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Nacht hat es in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden im Stadtteil Kostheim gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Vier Menschen konnten sich ins Freie retten, wurden jedoch wegen leichter Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht.