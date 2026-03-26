Anlage fängt Feuer

Brand in Müllentsorgungsunternehmen

Großeinsatz in Ravensburg: Ein Müllbetrieb steht in Flammen. Der Schaden soll in die Hunderttausende gehen.

Die Feuerwehr kämpft gegen Flammen in einem Müllentsorgungsbetrieb. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr kämpft gegen Flammen in einem Müllentsorgungsbetrieb. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - In einem Müllentsorgungsunternehmen in Ravensburg ist ein großes Feuer ausgebrochen. Ein großer Teil der Anlage stehe bereits in Flammen, sagte eine Polizeisprecherin. Nach bisheriger Einschätzung dürfte sich der Schaden in Richtung mehrere Hunderttausend Euro bewegen. Wie es zu dem Brand kam, blieb vorerst unklar. Die Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort.

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