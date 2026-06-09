Großeinsatz

Brand in Rüsselsheim – Feuerwehrmann kollabiert

Während Löscharbeiten im Stadtteil Königsstädten werden zwei Menschen verletzt. Zwischenzeitlich sind 140 Kräfte an dem Einsatz beteiligt. Sie müssen auch 18 Rinder retten.

Ein Feuerwehrmann kollabierte während des Einsatzes. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Feuerwehrmann kollabierte während des Einsatzes. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei einem Brand mehrerer Gebäude im Ortskern von Rüsselsheim-Königsstädten sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Feuerwehrmann kollabierte während des Einsatzes der Rettungskräfte, ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem mussten 18 Rinder in Sicherheit gebracht werden.

Als die Einsatzkräfte am frühen Abend eintrafen, standen bereits vier Gebäude in Flammen - darunter eine Scheune, ein Gebäude neben dem Rinderstall sowie Teile eines Wohnhauses. Mithilfe des Einsatzes mehrerer Drehleitern konnte das Feuer gelöscht werden. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers waren zwischenzeitlich 140 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst unbekannt.

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