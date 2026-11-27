Brand in Schultoilette: ein Schüler leicht verletzt
Es brennt in einer Schule. Rund 500 Menschen müssen das Gebäude verlassen. Nun ermittelt die Polizei gegen Unbekannt.
Herrenberg (dpa/lsw) - Ein Schulgebäude in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist vorübergehend geräumt worden, weil mehrere Papiertücher in einer Toilette im Erdgeschoss der Schule gebrannt haben. Ein Schüler erlitt durch den Brand nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst behandelte ihn demnach vor Ort.
Etwa 500 Menschen, darunter Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, versammelten sich den Angaben zufolge in einer angrenzenden Sporthalle. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Die Höhe des Schadens sei noch unklar.