Brandserie in Wiesbaden: Polizei sucht Mann mit Phantombild
Seit Mai legt ein Unbekannter nachts immer wieder Feuer in Wiesbaden. In der Nähe zweier Tatorte wurde ein Mann aufgenommen. Nun wird nach ihm gefahndet.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einer Serie von Brandstiftungen in Wiesbaden sucht die Polizei auch mit Hilfe einer Kameraaufzeichnung sowie eines Phantombilds öffentlich nach dem Täter. Es handle sich um einen etwa 25 bis 45 Jahre alten Mann, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.
Seit Mai werden nachts immer wieder vor allem große Mülltonnen in Brand gesteckt. In einem Fall griff das Feuer auf ein Mehrfamilienhaus über, verletzt wurde niemand. In der Nähe von zwei Tatorten konnte zur Tatzeit der fragliche Mann aufgenommen, ein Phantombild wurde erstellt.