Demonstration

Brenner-Sperre: Ruhige Verkehrslage überrascht Experten

Trotz der Blockade des wichtigen Alpen-Passes bleibt die Lage auf den Straßen vorerst entspannt - entspannter als an früheren Pfingst-Reisetagen. Behörden raten, Tirol heute weiträumig zu umfahren.

Wegen einer Demonstration wird die Brennerautobahn gesperrt. Foto: Peter Kneffel/dpa
Wegen einer Demonstration wird die Brennerautobahn gesperrt.

Matrei am Brenner (dpa) - Kurz vor der Sperre der Brenner-Route im österreichischen Bundesland Tirol berichtet der Autofahrerclub ÖAMTC über eine überraschend entspannte Verkehrslage. «Es ist im Moment ruhiger als sonst», sagte ein Sprecher mit Blick auf Pfingst-Reisewochenenden in den Vorjahren. Die Stau-Experten des ÖAMTC hatten damit gerechnet, dass viele Reisende versuchen würden, Tirol noch Samstagfrüh zu durchfahren, kurz bevor die Sperre am Vormittag in Kraft tritt. 

Wegen einer Demonstration gegen die Verkehrsbelastung am Brenner-Pass sind die wichtige Alpenüberquerung und die Brenner-Autobahn (A 13) in Österreich von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Autos und Motorräder nicht befahrbar. Auch lokale Ausweichrouten sind gesperrt. Auf der italienischen Seite des Grenzpasses gilt die Sperre von 10.30 Uhr bis 20.00 Uhr. In der betroffenen Region sind in dieser Zeit Fahrten nur für den Ziel- und Quellverkehr erlaubt.

Behörden haben dazu aufgerufen, Tirol am Tag der Sperre großräumig zu umfahren. Der ÖAMTC rechnet daher im Laufe des Tages mit stärkerem Reiseverkehr auf der Tauernautobahn (A 10) und der Pyhrnautobahn (A 9).

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