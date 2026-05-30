Protest gegen Verkehrsflut

Brenner-Blockade: Helfer für Verkehrschaos gerüstet

Am Tag vor der Sperrung des Brenners floss der Verkehr weitgehend problemlos über den wichtigen Alpenpass. Ein gutes Zeichen? Die Helfer stellen sich trotzdem auf ein mögliches Chaos ein.

Am 30. Mai ist die Brenner-Autobahn in Österreich für acht Stunden gesperrt. Foto: Peter Kneffel/dpa
Am 30. Mai ist die Brenner-Autobahn in Österreich für acht Stunden gesperrt.

Matrei am Brenner (dpa) - Eine Demonstration mit mehrstündiger Blockade des Brennerpasses soll ein Zeichen gegen die Verkehrsflut im Alpenraum setzen. Gegen Mittag wollen sich die Demonstranten bei Matrei auf der österreichischen Seite der Brenner-Autobahn zu einer Kundgebung treffen. Deshalb wird der gesamte Brenner-Korridor inklusive aller Nebenstraßen für mindestens acht Stunden für den Transitverkehr gesperrt. Die Behörden und Einsatzkräfte stellen sich vorsorglich auf ein mögliches Verkehrschaos auch schon weit vor dem Brenner ein.

So bereitet sich das Bayerische Rote Kreuz auf Stau-Einsätze zwischen Rosenheim und der österreichischen Grenze vor. Helfer mit Motorrädern könnten im Notfall Menschen im Stau mit Wasser versorgen, hieß es im Vorfeld.

Die Brenner-Autobahn ist die verkehrsreichste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Brenner-Autobahn ist die verkehrsreichste Nord-Süd-Verbindung der Alpen.

Die Polizei im Süden Bayerns hat ihr Personal aufgestockt. «Wir sind mit der größtmöglichen Stärke im Dienst», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. «Unser Hauptziel ist, dass der Verkehr fließt und die Rettungsgasse freigehalten wird» - damit im Ernstfall schnell Hilfe an den Ereignisort kommen könne. Es sei der größte Verkehrseinsatz seit Bestehen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

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Polizei: Tirol großräumig umfahren

Generell riet die Polizei Reisenden, Tirol am Samstag möglichst weiträumig zu umfahren. Eine seriöse Einschätzung, wie sich die Verkehrslage tatsächlich entwickeln werde, sei aber im Vorfeld nicht möglich. Am Vortag der Sperre kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen auf dem Brenner.

Bürgermeister Karl Mühlsteiger erhofft sich von der Demonstration ein europaweites Signal gegen die Verkehrsflut. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bürgermeister Karl Mühlsteiger erhofft sich von der Demonstration ein europaweites Signal gegen die Verkehrsflut. (Archivbild)

Die Demonstration geht vom Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, aus. Es gehe um ein unübersehbares Signal, dass die 15.000 Bewohner der Brenner-Region die seit Jahrzehnten steigende Verkehrsflut nicht mehr hinnehmen wollten, sagte er im Vorfeld. Die Menschen litten unter den Gesundheitsgefahren durch Lärm und Feinstaub. Keinesfalls dürften die bestehenden Fahrverbote für Lkw in der Nacht oder an Wochenenden und Feiertagen aufgeweicht werden. Außerdem fordert er den Bau moderner Lärmschutzwände.

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