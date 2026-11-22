Frankfurt/Main (dpa) - Während die Stadion-Lautsprecheranlage über weite Strecken streikte und Vorstandschef Axel Hellmann den Ausfall zum Plädoyer für einen Stadionneubau nutzte, gaben die Profis von Eintracht Frankfurt um Matchwinner Jonathan Burkardt auf dem Platz selbst den Ton an. Der zuletzt nicht für die Nationalmannschaft nominierte Stürmer betrieb beim 1:0 gegen die TSG Hoffenheim mit seinem zehnten Pflichtspieltor Eigenwerbung - musste mit einem verschossenen Elfmeter aber auch einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

Er fühle sich derzeit «fitter denn je», sagte der 26-Jährige einige Stunden später im ZDF-Sportstudio. «Ich hoffe, dass ich jetzt verletzungsfrei durch die Saison gehen kann, weil ich glaube, dass ich dann eine sehr, sehr gute Saison mit vielen Toren und eine erfolgreiche Saison für die Eintracht spielen kann.»

Burkardt und Sturmpartner Younes Ebnoutalib erzielten bereits 12 der 16 Eintracht-Saisontore in der Bundesliga. Im Duell mit der TSG konnten sich die Frankfurter aber auch bei Torhüter Noah Atubolu bedanken. In brenzligen Situationen war der Schlussmann stets zur Stelle - sowohl beim Elfmeter des sonst so sicheren Andrej Kramaric (41.) als auch in der hektischen Schlussphase. Nach einer Rudelbildung sah Hoffenheims Ozan Kabak Rot. Neben Coach Adi Hütter wurden auch Atubolu selbst und Malik Pimpong mit Gelb verwarnt.

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Foto: Florian Wiegand/dpa In der Schlussphase wurde es hitzig - und mittendrin: Eintracht-Coach Hütter.

Atubolus Bilanz «schwer beeindruckend»

«Beide waren brutal wichtig», sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung über den Siegtorschützen und den Keeper, der in seiner Bundesliga-Karriere bereits sieben Strafstöße abwehren konnte. «Diese Statistik ist schon schwer beeindruckend», sagte Hütter. «Ich glaube, mittlerweile ist es auch für die Schützen vom Gegner gar nicht mehr so einfach, wenn du weißt, dass da ein Torwart drin ist, der so eine Statistik hat.»

Mit dem dritten Heimsieg nacheinander und vor dem nächsten Südwest-Duell beim VfB Stuttgart am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) bleibt Frankfurt in Schlagdistanz zum oberen Tabellendrittel. Gegen die TSG lobte Hütter vor allem den Kampfgeist und den Charakter seiner Mannschaft. «So ein Spiel hätten wir vor eineinhalb, zwei Monaten wahrscheinlich nicht auf unsere Seite gezogen.»

Auch Vorstandschef Hellmann war mit dem Auftritt zufrieden. «Das sind die Siege, die du brauchst, die Punkte, die du brauchst», sagte er. Zugleich nutzte der 55-Jährige das zweite Heimspiel seit seiner Beförderung, um die Notwendigkeit eines Stadionneubaus zu unterstreichen.

Hellmann wirbt für Stadionneubau

Auslöser war eine technische Störung, wegen der weder Durchsagen über die Soundanlage noch Musik zu hören waren. «Wer irgendwie noch die Frage hat, ob das nicht der falsche Zeitpunkt dafür ist, der hat einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, wenn ein Stadion in das dritte Jahrzehnt geht», sagte Hellmann. Er plädiert daher für eine neue Arena, die 2038 fertig sein soll.