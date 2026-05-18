Bundespolizei nimmt mehrfachen Straftäter fest
Am Frankfurter Flughafen gerät ein mutmaßlicher Dieb ins Visier der Bundespolizei. Die Beamten schnappen einen 48-Jährigen, der mehr auf dem Kerbholz hat als gedacht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Volltreffer für die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen: Die Beamten haben einen mutmaßlichen Dieb festgenommen, der sich als zu einer Bewährungsstrafe verurteilter Schleuser entpuppte. Zudem sei bei ihm Kokain gefunden worden, teilte die Bundespolizei mit. Der 48-Jährige sei mittlerweile in Untersuchungshaft.
Den Angaben nach war die Polizei auf ihn aufmerksam geworden, weil er am Freitag am Flughafen einem Reisenden eine Tasche gestohlen haben soll. In dieser hätten sich unter anderem 1.500 Euro befunden. Durch die Auswertung der Videoüberwachung sei der Tatverdächtige schließlich identifiziert und festgenommen worden.