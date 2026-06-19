In der Paulskirche

Bundespräsident ehrt verstorbenen Philosophen Habermas

Der große Intellektuelle verbrachte seine letzten Jahre am Starnberger See. Seine wichtigsten Werke aber entstanden in Frankfurt. Zur Gedenkfeier in der Paulskirche reist ein hoher Gast an.

Jürgen Habermas wurde 96 Jahre alt. (Archivbild) Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa
Jürgen Habermas wurde 96 Jahre alt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Drei Monate nach dem Tod des Philosophen Jürgen Habermas gedenkt die Stadt Frankfurt dem Verstorbenen. Habermas war Mitte März im Alter von 96 Jahren im bayerischen Starnberg gestorben. Er hatte lange Zeit in Frankfurt gelehrt.

An diesem Freitag (12.00 Uhr) haben die Stadt Frankfurt am Main, die Goethe-Universität und der Suhrkamp Verlag zu einer Gedenkstunde in die Paulskirche eingeladen. Die Gedenkrede hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. 

Außerdem sprechen Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), Universitätspräsident Enrico Schleiff, der Verleger Jonathan Landgrebe, der Historiker Norbert Frei und die Philosophin Cristina Lafont.

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