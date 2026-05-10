Steinmeier: Bei Paulskirche «endlich verbindlich werden»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drängt auf Tempo beim geplanten «Haus der Demokratie» in Frankfurt. «Die Paulskirche, dieser herausragende Ort der deutschen Demokratiegeschichte, sollte nicht unter seinen Möglichkeiten bleiben», sagte Steinmeier am Vormittag bei der Verleihung des Ludwig-Börne-Preises an den australischen Historiker Sir Christopher Clark in der Paulskirche.

Seit 2020 herrsche zwischen Bund, Land und Stadt Frankfurt Einigkeit, dass die Paulskirche, in der 1848 die erste deutsche Nationalversammlung tagte, zu einem Erinnerungs- und Lernort für die Demokratie werden solle. «Ich meine aber, es ist an der Zeit, endlich einen weiteren Schritt zu gehen», mahnte Steinmeier. «Für das künftige Haus der Demokratie sollte jetzt eine gemeinsame Trägerstiftung von Bund, Land und Stadt Frankfurt geschaffen werden. Und ich finde, wir sollten jetzt endlich verbindlich werden und einen Anfang machen.»

Preis für «mitreißenden Erzähler von Geschichte»

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Der Preis, der an den jüdischen Schriftsteller und Essayisten Ludwig Börne (1786-1837) erinnert, ehrt seit 1993 deutschsprachige Autoren und Autorinnen im Bereich des Essays, der Kritik und der Reportage. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Frühere Preisträger waren unter anderem Dan Diner, Daniel Kehlmann, Rudolf Augstein und Marcel Reich-Ranicki.

Der Preis geht in diesem Jahr an den australischen Historiker Sir Christopher Clark. Der Vorstand der Ludwig-Börne-Stiftung würdigt damit nach eigenen Worten einen mitreißenden Erzähler von Geschichte, «der uns unbefangen erklärt, wie wir wurden, was wir sind. Und was aus uns werden kann».