Bundespräsident übergibt Börne-Preis
Der australische Historiker Sir Christopher Clark nimmt in Frankfurt einen wichtigen Preis entgegen. Der Festakt in der Paulskirche ist hochkarätig besetzt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der australische Historiker Sir Christopher Clark wird an diesem Sonntag (11.00 Uhr) mit dem Ludwig-Börne-Preis geehrt. An dem Festakt in der Frankfurter Paulskirche nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Die Ehrung ist mit 20.000 Euro dotiert.
Der Preis, der an den Schriftsteller und Essayisten Ludwig Börne (1786-1837) erinnert, ehrt seit 1993 deutschsprachige Autoren und Autorinnen im Bereich des Essays, der Kritik und der Reportage. Frühere Preisträger waren unter anderem Dan Diner, Daniel Kehlmann, Rudolf Augstein und Marcel Reich-Ranicki.
Mit Christopher Clark ehrt der Vorstand der Ludwig-Börne-Stiftung nach eigenen Worten einen mitreißenden Erzähler von Geschichte, «der uns unbefangen erklärt, wie wir wurden, was wir sind. Und was aus uns werden kann». Clark ist unter anderem für sein Werk «Die Schlafwandler» bekannt, in dem er darlegte, wie die europäischen Großmächte 1914 in den Ersten Weltkrieg schlitterten.