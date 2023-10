Bus muss plötzlich bremsen: Mehrere Verletzte in Viernheim

Viernheim (dpa/lhe) - Beim plötzlichen Abbremsen eines Linienbusses in Viernheim (Kreis Bergstraße) sind mehrere Fahrgäste verletzt worden. Der Bus habe am Montagnachmittag wegen eines anderen Verkehrsteilnehmers bremsen müssen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Verletzten wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Betroffene Fahrgäste und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Lampertheim-Viernheim in Kontakt zu setzen.