Öffentlicher Nahverkehr

Busbetrieb in Gießen ab Montag eingeschränkt

Wegen technischer Mängel fallen zahlreiche Stadtbusfahrten aus. Die Busse fahren nach Ferienfahrplan, Ersatzfahrzeuge sind knapp.

Pendler und Pendlerinnen in Gießen müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. (Symbolbild) Foto: Christian Lademann/dpa
Pendler und Pendlerinnen in Gießen müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Bei einer turnusmäßigen Überprüfung der Stadtbusse in Gießen sind an einigen Fahrzeugen Mängel und Störmeldungen festgestellt worden. Daher werde es ab Montag vorübergehend Einschränkungen des Linienverkehrs geben, teilte die Stadt auf ihrer Webseite mit. 

Wie die Hessenschau berichtete, fahren die Busse des städtischen Anbieters «MIT.BUS» voraussichtlich bis kommenden Freitag (12. Juni) nach dem Ferienfahrplan. Auch in der Reserveflotte seien nicht genügend Ersatzfahrzeuge verfügbar. Die normalerweise zusätzlich angebotenen Fahrten an Schul- und Vorlesungstagen müssen nach Angaben der Stadt für die Dauer der Wartungsarbeiten entfallen. 

«Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Mängel zu beheben und das Nahverkehrsangebot wieder vollständig herzustellen», betont Mathias Carl, Geschäftsführer der «MIT.BUS».

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