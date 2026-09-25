Unfall bei Polizeieinsatz

Busfahrer bremst - Passagierin schwer verletzt

Ein Linienbus muss in Neu-Isenburg abrupt bremsen. Eine 66-jährige Frau darin wird schwer verletzt. Welche Rolle ein Streifenwagen im Einsatz spielte, wird noch untersucht.

Ein Streifenwagen will während einer Einsatzfahrt abbiegen, ein entgegenkommender Busfahrer leitet eine Gefahrenbremsung ein. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Ein Streifenwagen will während einer Einsatzfahrt abbiegen, ein entgegenkommender Busfahrer leitet eine Gefahrenbremsung ein. (Symbolbild)

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Eine 66 Jahre alte Frau in einem Linienbus ist bei einem abrupten Bremsmanöver in Neu-Isenburg schwer verletzt worden. Auslöser war nach bisherigen Erkenntnissen ein Streifenwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz war, wie die Polizei mitteilte.

Das Polizeiauto fuhr demnach gegen Mittag auf der Friedhofstraße und wollte nach links in die Hermesstraße abbiegen. Ein entgegenkommender Busfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Dabei stürzte die 66-Jährige. Sie kam unter anderem mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung ins Krankenhaus.

Zu einer Kollision zwischen dem Bus und dem Streifenwagen kam es nicht. Warum der Busfahrer bremste und ob ein Fehlverhalten eines der Beteiligten zu dem Unfall führte, ist noch unklar. Ein Gutachter soll den Hergang rekonstruieren. Die Polizei sucht Zeugen.

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