Wiesbaden (dpa/lhe) - Die CDU in Hessen will sich mit einem Zwölf-Punkte-Plan für den Bundestagswahlkampf positionieren. Dieser von Präsidium und Landesvorstand beschlossene Plan benenne zentrale Maßnahmen für das Wahlprogramm der CDU Deutschland, teilte die Partei in Wiesbaden mit.