Chili-Mandeln lösen Einsatz auf Christkindlesmarkt aus
Mehrere Passanten klagten auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt über Atemwegsreizungen. Warum Polizei und Feuerwehr zunächst mit einem größeren Aufgebot anrückten.
Karlsruhe (dpa) - Die Zubereitung von Chili-Mandeln auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt hat einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Passanten hatten über Atemwegsreizungen geklagt, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich schnell herausgestellt, dass die entstandene und verbreitete Abluft von dem Mandelstand die Ursache gewesen sei. Es wurde niemand verletzt oder behandelt. Da zum Zeitpunkt der Meldung des Vorfalls nicht klar war, was diese Beschwerden ausgelöst hatte, waren Polizei und Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot angerückt.