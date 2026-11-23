Korbach (dpa/lhe) - Ein aufmerksames Rentnerehepaar hat in der Nacht zu Sonntag in Korbach-Goldhausen (Kreis Waldeck-Frankenberg) einen Betrugsversuch vereitelt. Laut Mitteilung konnte die Polizei dadurch ein junges mutmaßliches Mitglied einer Betrügerbande auf frischer Tat festnehmen.

Die Anrufer gaben sich demnach als Polizisten aus und behaupteten, die Wertsachen des älteren Ehepaares seien in Gefahr. Der Senior habe den Betrug durchschaut und das Gespräch hingehalten, während seine Ehefrau die Polizei alarmiert habe. Als der Verdächtige die Wertsachen an der Haustür abholen wollte, wurde er von den Beamten festgenommen, wie es weiter hieß.

Jugendlicher Tatverdächtiger gefasst

Laut Polizei leistete der 16 Jahre alte Tatverdächtige Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht mit Tritten. Auch er selbst sei leicht verletzt worden.

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