Crash nach Wendemanöver auf der B26: Mensch schwer verletzt

Babenhausen (dpa/lhe) - Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Transporter auf der Bundesstraße 26 im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, kam es am frühen Vormittag zwischen Babenhausen und Stockstadt am Main zu dem Unfall.

Nach ersten Erkenntnissen wendete ein 62-Jähriger sein Auto auf der Fahrbahn und kollidierte dabei mit dem Transporter eines 70-Jährigen, der ihm in Fahrtrichtung Darmstadt entgegenkam. Welcher der Unfallbeteiligten die schweren Verletzungen erlitten hat, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Laut Mitteilung waren am Unfallort neben der Feuerwehr fünf Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeuge im Einsatz.