Cyberangriff auf Hochschulen - Das weiß man zum Datenabfluss

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach einem Cyberangriff auf das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg (HSZ-BW) müssen sich Studierende wohl keine allzu großen Sorgen um ihre Daten machen. «Die Ergebnisse der forensischen Analyse legen nahe, dass die Daten der Hochschulen beim HSZ-BW weitgehend intakt sind und nur ein relativ geringer Abfluss von Daten im Umfang von ca. 1 GB stattgefunden hat», hieß es in einer Mitteilung. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass personenbezogene Daten aus den Netzen des HSZ-BW gestohlen wurden, sei den Ermittlungen zufolge sehr klein. «Völlig ausgeschlossen kann ein solcher Abfluss allerdings nicht werden.»

Verheerende Folgen

Das HSZ-BW hatte in der Nacht auf den 6. Oktober den Cyberangriff festgestellt und Maßnahmen getroffen, um die Folgen einzudämmen. Unter anderem waren danach Noten- und Bewerbungssysteme sowie Raum- und Stundenpläne offline. Auch Lehrkräfte konnten zunächst nicht bezahlt werden.

Hierfür hätten die Behörden inzwischen provisorische Prozesse entwickelt, die die Arbeits- und Zahlungsfähigkeit der Hochschulverwaltungen sicherstellen sollen, teilte das HSZ-BW weiter mit. Parallel werde weiter an der Wiederherstellung der Dienste für die Hochschulen gearbeitet. Bis wann alle wieder zur Verfügung stehen werden, lasse sich derzeit aber noch nicht sagen.

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