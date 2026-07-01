Feuerwehreinsatz

Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand

Mitten in der Nacht geht ein Wohnhaus im Odenwaldkreis in Flammen auf. Die Brandursache ist unklar.

Die Feuerwehr ist für Löscharbeiten im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Feuerwehr ist für Löscharbeiten im Einsatz. (Symbolbild)

Langenbrombach (dpa/lhe) - In der Nacht ist in Langenbrombach im südhessischen Odenwaldkreis ein Wohnhaus in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 4:30 Uhr im Dachstuhl des Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. 

Zunächst sei der Polizei ein Blitzeinschlag als Ursache gemeldet worden, hieß es. Ob das der wirkliche Grund war, müsse aber noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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