Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand
Mitten in der Nacht geht ein Wohnhaus im Odenwaldkreis in Flammen auf. Die Brandursache ist unklar.
Langenbrombach (dpa/lhe) - In der Nacht ist in Langenbrombach im südhessischen Odenwaldkreis ein Wohnhaus in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 4:30 Uhr im Dachstuhl des Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro.
Zunächst sei der Polizei ein Blitzeinschlag als Ursache gemeldet worden, hieß es. Ob das der wirkliche Grund war, müsse aber noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.