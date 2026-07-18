Brand in Bodelshausen

Dachstuhl geht nach Blitzeinschlag in Flammen auf

Ein Blitz fährt in ein Einfamilienhaus im Landkreis Tübingen. Die Bewohnerin bleibt unverletzt, doch der Schaden ist erheblich.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Haus ist aber nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Haus ist aber nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild)

Bodelshausen (dpa/lsw) - Ein Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Landkreis Tübingen hat erhebliche Schäden verursacht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Blitzeinschlag am Freitagabend das Feuer in Bodelshausen ausgelöst. Die einzige Hausbewohnerin konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Knapp 50 Feuerwehrleute löschten die Flammen, doch das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

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