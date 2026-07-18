Dachstuhl geht nach Blitzeinschlag in Flammen auf
Ein Blitz fährt in ein Einfamilienhaus im Landkreis Tübingen. Die Bewohnerin bleibt unverletzt, doch der Schaden ist erheblich.
Bodelshausen (dpa/lsw) - Ein Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Landkreis Tübingen hat erhebliche Schäden verursacht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Blitzeinschlag am Freitagabend das Feuer in Bodelshausen ausgelöst. Die einzige Hausbewohnerin konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Knapp 50 Feuerwehrleute löschten die Flammen, doch das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.