Mailand (dpa) - Trotz eines couragierten Auftritts hat der VfB Stuttgart im strömenden Regen von San Siro seine zweite Champions-League-Niederlage der laufenden Saison kassiert. Der Fußball-Bundesligist verlor bei Inter Mailand mit 0:2 (0:0). Petar Sučić per Foulelfmeter (57. Minute) und Torjäger Lautaro Martínez (74.) trafen für Italiens Meister und Pokalsieger.

Mit sieben Punkten liegt der VfB in der Königsklasse weiter auf K.-o.-Runden-Kurs. Im Rennen um den direkten Achtelfinal-Einzug war die Pleite nach dem 0:2 bei Galatasaray Istanbul vor drei Wochen allerdings der nächste Dämpfer. In der Liga geht's für die Schwaben am Samstag gegen Eintracht Frankfurt weiter.

Stuttgart beginnt ohne Undav

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß überraschte mit seiner Startelf. Der in der Bundesliga in dieser Saison noch torlose Kapitän Deniz Undav musste nach seinem schwachen Auftritt auf Schalke (0:0) am vorigen Samstag zunächst auf die Bank. Der Coach begründete das unter anderem damit, dass er einen etwas defensiveren Ansatz gewählt habe. Auch Mittelfeld-Routinier Grischa Prömel und Flügelflitzer Jamie Leweling rutschten aus der Anfangsformation.

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Voller Bewunderung hatten Hoeneß und Abwehrchef Jeff Chabot am Vorabend der Partie über das imposante und altehrwürdige Giuseppe-Meazza-Stadion gesprochen. Auch VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle wies noch mal darauf hin, wie besonders solche Europapokal-Reisen für die Schwaben doch seien.

Doch auf dem Rasen wirkten die Stuttgarter unbeeindruckt von der Kulisse - und waren direkt im Spiel. Ermedin Demirovic verpasste eine Hereingabe von Maximilian Mittelstädt knapp (6.), Chris Führich prüfte Inters nicht immer sicheren Torhüter Josep Martinez per Volley (15.).

Pfosten-Glück kurz vor der Pause

Die Gastgeber brauchten eine Viertelstunde, übernahmen dann aber mehr und mehr das Kommando. Djed Spence tauchte plötzlich frei vor Dennis Seimen auf, scheiterte im Eins-gegen-Eins allerdings am jungen VfB-Keeper (16.). Es war zunächst die einzige Großchance der Mailänder, die nicht gerade vehement drückten. Doch die Stuttgarter suchten nun zu selten den Weg nach vorn.

Ein Versuch von Inters deutschem Nationalspieler Yann Aurel Bisseck war noch harmlos (36.), dann aber hatten die Schwaben großes Glück. Erst setzte der frühere Gladbacher Marcus Thuram den Ball knapp neben das Tor (42.), dann schlenzte ihn Inters Kapitän Nicolò Barella sehenswert an den Pfosten (43.).

Foto: Luca Bruno/AP/dpa Mittelfeldmann Sučić traf für Mailand zur Führung.

Vagnoman hat die Hand im Spiel

Kurz nach der Pause probierten es Mittelstädt und Demirovic noch mal mit der gleichen Variante wie in der Anfangsphase - doch wieder erreichte der Ball von der linken Seite den WM-Teilnehmer Bosnien-Herzegowinas nicht (51.).

VfB-Trainer Hoeneß animierte seine Mannschaft, dranzubleiben. Stattdessen kassierte sie den Rückschlag. Nationalspieler Josha Vagnoman bekam die Kugel an den ausgestreckten rechten Unterarm, der französische Schiedsrichter Francois Letexier sah sich die Szene am Bildschirm an und entschied auf Strafstoß. Den verwandelte Mittelfeldspieler Sučić souverän. «Inter, Inter» hallte es nun aus der Fankurve der Schwarz-Blauen, der Stadionsprecher strapazierte sein Mikrofon.

Fan-Liebling Martínez trifft als Joker

Um ein Haar hätten die Gäste direkt geantwortet, ein Schuss von Nikolas Nartey wurde aber geblockt (61.). Es war nun eine heiße Phase. Stuttgarts Schlussmann Seimen parierte einen Freistoß von Federico Dimarco (63.).