Damwild aus Gehege nahe der A3 ausgebüxt

Mainhausen (dpa/lhe) - Ausgebüxtes Damwild hat bei Mainhausen im Landkreis Offenbach für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Tiere waren am Sonntagabend durch einen kaputten Zaun ins Freie gelangt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Verkehrsteilnehmer habe den Vorfall gemeldet, nachdem er gesehen hatte, dass sich einige der Tiere auf der Start- und Landebahn des Segelflugplatzes im Ortsteil Zellhausen befanden. Weil das Gehege auch nahe der Autobahn 3 ist, wurde per Warnapp auf eine mögliche Gefahr für die Autofahrer hingewiesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten während des gut zweistündigen Einsatzes fast alle Tiere wieder mit Futter zurück in das Gehege locken können, auch zwei noch entlaufenen Tiere sollten auf diese Weise wieder eingefangen werden, sagte der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.