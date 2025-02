Darmstadt 98 hofft in Braunschweig auf Kehrtwende

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei der abstiegsbedrohten Eintracht aus Braunschweig soll der Abwärtstrend des SV Darmstadt 98 endlich gestoppt werden. Gelingt dies nicht, müssen sich die Hessen wieder auf Abstiegskampf einstellen. Die Zweitliga-Spitze ist längst entrückt. «Wir sind in einer ergebnistechnisch schweren und negativen Phase. Wir haben aber ein paar Pfunde in der Hand, um diese Phase mit all ihren Widrigkeiten zu bewältigen», sagte Darmstadt-Coach Florian Kohfeldt vor der Partie bei den Niedersachsen am Samstag (13.00 Uhr/Sky).