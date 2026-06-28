Darmstadt holt El Kadiri aus den Niederlanden
Der Kader des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt nimmt zum Trainingsstart in die neue Saison weiter Form an. Ein Profi aus den Niederlanden soll das Offensivspiel bereichern.
Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Offensivspieler Ibrahim El Kadiri verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom niederländischen Club De Graafschap Doetinchem, wie die Lilien wenige Stunden vor dem Trainingsauftakt mitteilten. Zu den Vertragsdetails machte der Club keine Angaben.
«Ibrahim verfügt über ein hohes Tempo und ist ein Spieler, der sehr gerne das Eins-gegen-eins-Duell sucht. Dabei zeichnen ihn ein guter Mix und Variabilität im Dribbling aus, zudem bringt er eine hohe Laufbereitschaft mit», erklärte Darmstadts Sportchef Paul Fernie.
Bei Ajax ausgebildet
Der gebürtige Amsterdamer El Kadiri wurde im Nachwuchs von Ajax ausgebildet. Über den FC Utrecht und den FC Volendam landete er im Sommer 2024 bei De Graafschap. In den vergangenen beiden Jahren erzielte er für den niederländischen Zweitligisten in 67 Pflichtspielen 23 Scorerpunkte.
El Kadiri freut sich auf die neue Herausforderung beim SVD. «Seit der ersten Kontaktaufnahme war ich begeistert von der Möglichkeit, für Darmstadt in der 2. Bundesliga zu spielen», sagte der Profi.