DFB-Pokal

Darmstadt mutig zum Pokal nach Elversberg

Das Tabellenschlusslicht der 2. Liga reist als Außenseiter, aber mit viel Courage zum Pokalspiel nach Elversberg.

Florian Kohfeldt und sein SV Darmstadt 98 wollen Elversberg düpieren (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Florian Kohfeldt und sein SV Darmstadt 98 wollen Elversberg düpieren (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit beherztem und couragiertem Offensiv-Fußball will Zweitliga-Schlusslicht Darmstadt 98 beim Pokal-Gastspiel bei der SV Elversberg überraschen. «Entscheidend ist, dass wir uns trauen, mit dem Ball mutig Fußball zu spielen. Das ist ganz wichtig und unabhängig vom Defensivkonzept», sagte Coach Florian Kohfeldt vor dem Zweitrundenduell beim Bundesligisten aus dem Saarland am Dienstag (20.45 Uhr/Sky). 

Das werde aktuell und auch in den kommenden Wochen ein absoluter Schlüssel sein und solle auch ein Teil der Strategie in Elversberg sein. «Der Pokal ist ein unglaublich geiler Wettbewerb. Wir wollen eine Runde weiterkommen, denn alles andere macht keinen Sinn. Sonst bräuchte man im Pokal gar nicht erst anzutreten», sagte der 44-Jährige.

Kohfeldt: «Noch ein paar Pokal-Geschichten schreiben» 

Für den Gegner hat er nur lobende Worte. «Ich freue mich erst einmal für die SV Elversberg, dass die gute, kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre belohnt wird. Sie spielen nach wie vor mit sehr hohem Pressing und versuchen, sich spielerisch von hinten herauszulösen», sagte Kohfeldt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seine bisher so schwach in die Saison gestartete Mannschaft wolle er selbst in den richtigen Fokus bringen, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Pokalmannschaften zeichne es aus, dass sie «diesen Alles-oder-nichts-Charakter des Wettbewerbs mögen. Und ich hoffe, dass wir das auch in diesem Jahr wieder in uns haben», sagte er. «Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch ein paar weitere Geschichten schreiben können.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pokal-Aus für Darmstadt: Kohfeldt mit unruhiger Nacht
DFB-Pokal

Pokal-Aus für Darmstadt: Kohfeldt mit unruhiger Nacht

Der SV Darmstadt 98 verliert mit seiner überraschenden Taktik das Pokal-Achtelfinale in Freiburg. Coach Florian Kohfeldt spricht anschließend darüber, wie die Niederlagen ihn mitnehmen.

04.12.2025

Hornby fehlt Darmstadt im DFB-Pokal gegen Freiburg
Vor dem Achtelfinale

Hornby fehlt Darmstadt im DFB-Pokal gegen Freiburg

Ohne den verletzten Fraser Hornby hofft Darmstadt im Pokal-Achtelfinale auf eine Überraschung. Coach Kohfeldt glaubt an die Chance aufs Weiterkommen - und hofft auf einen mutigen Auftritt der Lilien.

02.12.2025

Darmstadt ohne acht Profis gegen Elversberg
2. Bundesliga

Darmstadt ohne acht Profis gegen Elversberg

Mit einigen Personalproblemen geht Darmstadt 98 in das Zweitliga-Heimspiel gegen die SV Elversberg.

07.02.2025

Klose trifft Kohfeldt: «Mutig sein» gegen Darmstadt
2. Fußball-Bundesliga

Klose trifft Kohfeldt: «Mutig sein» gegen Darmstadt

Die Heimtabelle weist den 1. FC Nürnberg als Topteam der 2. Liga aus. Daran soll nach dem nächsten Auswärtsflop auf Schalke angeknüpft werden. Setzt der Trainer auf zwei Spitzen?

30.01.2025

Darmstadt vor schwerem Pokalspiel in Dresden
2. Runde

Darmstadt vor schwerem Pokalspiel in Dresden

Bei Dynamo Dresden erwartet Darmstadt 98 ein heißes Pokal-Duell. Trainer Florian Kohfeldt zeigt sich zuversichtlich.

29.10.2024