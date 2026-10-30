Nach Pokal-Frust: Elversberg düpiert Mainz

Spiesen-Elversberg (dpa) - Der kecke Aufsteiger SV Elversberg hat die bisher makellose Bundesliga-Auswärtsserie des FSV Mainz 05 gestoppt und mischt weiter in der Spitzengruppe mit. Der Neuling feierte zum Auftakt des 8. Spieltages einen glatten 4:1 (3:0)-Sieg und schob sich mit 13 Punkten zumindest über Nacht auf Platz fünf vor. Die Rheinhessen, die in dieser Saison erstmals in der Fremde verloren, verharren mit zehn Zählern im Tabellenmittelfeld.

Vor 9.307 Zuschauern trafen Jung-Nationalspieler Felix Keidel (7. Minute), Francis Onyeka (26.), Maurice Krattenmacher (45.+1) und Cole Campbell (90.+1) für die Saarländer, die wie der Rivale unter der Woche im DFB-Pokal gegen einen Zweitligisten ausgeschieden waren. Elversberg unterlag zu Hause dem SV Darmstadt 98, Mainz beim VfL Bochum. Die Gäste kamen erst spät durch Benedict Hollerbach (90.+3) zum Ehrentreffer und verloren auch noch Stefan Posch mit Gelb-Rot (90.+5.).

SVE-Trainer Vincent Wagner reagierte auf das bittere Pokal-Aus mit fünf Veränderungen in der Startelf. Neben den drei Torschützen Keidel, Onyeka und Krattenmacher rückten auch Abwehrspieler Maximilian Rohr und Stürmer David Mokwa in die Anfangsformation. Mainz-Trainer Urs Fischer nahm drei personelle Wechsel vor. Unter anderem kehrte Kapitän Nadiem Amiri nach auskurierten Knieproblemen zurück.

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Elversberg besticht mit Effizienz

Im Duell der Enttäuschten erwischten die Hausherren den besseren Start. Jung-Nationalspieler Keidel traf schon früh mit einem Traum-Freistoß, bei dem die Mainzer Abwehrmauer allerdings nicht gut stand. Gäste-Torwart Robin Zentner, der nach knapp siebenwöchiger Verletzungspause sein Comeback gab, war gegen den platzierten Schuss machtlos. Für Elversberg war es bereits der fünfte Treffer in dieser Saison innerhalb der ersten zehn Minuten.

Foto: Uwe Anspach/dpa Traf zur frühen Führung: Felix Keidel.

Auch danach lief es für den Mainzer Schlussmann denkbar schlecht. Elversberg kontrollierte Ball und Gegner - und schlug Mitte der ersten Halbzeit erneut eiskalt zu. Mokwa setzte sich an der Mittellinie durch und bediente Onyeka, der nach einigem Zögern doch noch zum Abschluss kam und Zentner mit einem Flachschuss überwand.

Gäste-Coach Fischer quittierte die Nachlässigkeiten seiner Schützlinge in der Defensive mit einem frustrierten Kopfschütteln. Zwar bemühten sich die 05er danach um mehr Spielkontrolle, gefährlich wurden sie aber nicht. Eine echte Chance gab es für die Mainzer im ersten Durchgang nicht.

Harmlose Mainzer zu fehlerhaft

Elversberg dagegen zeigte sich deutlich effizienter als zuletzt gegen Darmstadt und nutzte auch die nächste Gelegenheit konsequent. Nach einer Ecke konnte Zentner den Ball nur unzureichend klären. Krattenmacher düpierte im Strafraum die halbherzig zu Werke gehenden Amiri und Paul Nebel und schob flach ins lange Eck ein.

Foto: Uwe Anspach/dpa Sorgte mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung: Maurice Krattenmacher.

Damit war der Stecker bei den Gästen gezogen. Nach dem Wechsel passierte wenig, weil Elversberg in den Verwaltungsmodus schaltete und Mainz in der Offensive weiter viel zu harmlos agierte. Daran änderte auch ein Vierfach-Wechsel nach gut einer Stunde nichts.