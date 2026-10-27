DFB-Pokal

Zwei Standards, zwei Tore: Darmstadt düpiert Elversberg

Heimstark und eine Spielklasse höher: Elversberg galt als klarer Favorit gegen Darmstadt. Die Saarländer dominieren das Pokalspiel auch - belohnen sich aber nicht.

Der eingewechselte Lars Kehl feiert seinen Treffer mit Trainer Kohfeldt. Foto: Uwe Anspach/dpa
Der eingewechselte Lars Kehl feiert seinen Treffer mit Trainer Kohfeldt.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat als Letzter der 2. Bundesliga für eine Überraschung im DFB-Pokal gesorgt und Bundesligist SV Elversberg ausgeschaltet. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt siegte auch dank eines Traumtors von Joker Lars Kehl (6. Minute) vor knapp 9.000 Zuschauern mit 2:0 (0:0) und schaffte so zum vierten Mal in fünf Jahren den Einzug ins Achtelfinale des Pokals. Milan Smit (56.) erhöhte.

Aufsteiger Elversberg hingegen muss im neunten Zweitrunden-Anlauf die neunte Niederlage hinnehmen. Anders als bei den furiosen Heimspielen gegen Bayer Leverkusen (3:2) und den FC Augsburg (4:3) ging dem Team von Trainer Vincent Wagner diesmal die Effizienz abhanden. Die Saarländer vergaben eine Vielzahl von guten Gelegenheiten und konnten ihr riesiges Chancenplus nicht nutzen.

14:1 Torschüsse und 70 Prozent Ballbesitz

Kehls Traum-Freistoß aus rund 25 Metern schlug im linken Torwinkel ein und war für Elversbergs Torhüter Nicolas Kristof nicht zu halten. Der 24 Jahre alte Profi war erst zwei Minuten zuvor für Youngster Nicolas Verkooijen, der im Rasen hängenblieb und verletzungsbedingt raus musste, aufs Feld gekommen.

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Die SV Elversberg erspielte sich zahlreiche Chancen. Foto: Uwe Anspach/dpa
Die SV Elversberg erspielte sich zahlreiche Chancen.

Danach spielte nur noch Elversberg. Alleine Cole Campbell (15./23.) und Frederik Schmahl (34./35.) hätten die Partie jeweils alleine drehen können. Ein allzu leichtes Fallen von Stürmer Noel Futkeu (22.) war Schiedsrichter Daniel Schlager nicht genug für einen Elfmeter. Zur Halbzeit hatte Elversberg 14:1 Schüsse und rund 70 Prozent Ballbesitz - doch lag 0:1 hinten.

Nach der Pause jubelten Elversbergs bereits, doch der Schuss von Florian Le Joncour rollte knapp am Pfosten vorbei und prallte von der Bande ans Außennetz. Le Joncour vergab trotz seiner Rolle als Innenverteidiger diverse Chancen auf den Ausgleich. Und während Elversberg zwischenzeitlich bei 20 Torschüssen stand, nutzte Darmstadt den zweiten nach Ecke zum 2:0.

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