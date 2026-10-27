DFB-Pokal

Frankfurt im Pokal in Hamburg - Darmstadt bei Elversberg

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga einen durchwachsenen Start hinter sich. Beim Gastspiel in Hamburg soll nicht auch noch der DFB-Pokal vorzeitig enden.

Hütter und die Eintracht sind beim HSV gefordert. Foto: Bernd Thissen/dpa
Hütter und die Eintracht sind beim HSV gefordert.

Hamburg (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat im DFB-Pokal eine knifflige Aufgabe zu lösen. Das Team von Trainer Adi Hütter ist am Dienstagabend (18.00 Uhr/Sky/RTL) bei Bundesliga-Rivale Hamburger SV gefordert und will nach dem durchwachsenen Bundesliga-Start ein frühes Aus im Pokal abwenden. 

In der Liga stehen die Hamburger (neun Punkte) knapp vor den Hessen (acht), die erst vor gut einer Woche das Aus von Sport-Vorstand Markus Krösche verkraften mussten. 

Als zweiter hessischer Vertreter ist bei den späten Spielen (20.45 Uhr/Sky) Zweitligist SV Darmstadt 98 gefordert. Die Lilien gastieren bei Bundesligist SV Elversberg. In drei der vergangenen vier Spielzeiten hat Darmstadt den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

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