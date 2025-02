Darmstadt verlängert mit Bader

Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Matthias Bader vorzeitig verlängert. Der Verteidiger bleibt somit über die Saison hinaus bei den Hessen. Der 27-Jährige erholt sich derzeit in der Reha von seinem im September erlittenen Kreuzband- und Innenmeniskusriss. Man wolle Bader die Möglichkeit geben, sich in den kommenden Monaten, ohne sich Gedanken um seine Zukunft machen zu müssen, voll auf seine weitere Genesung zu konzentrieren. Dann könne er hoffentlich zu Beginn der Sommer-Vorbereitung wieder in das Mannschaftstraining einsteigen, hieß es in einer Vereinsmitteilung.